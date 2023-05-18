أبها يخطف فوزًا ثمينًا أمام الاتفاق

خطف فريق أبها، فوزًا ثمينًا من أمام نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أحرز التونسي سعد بقير هدفين لزعيم الجنوب في الدقيقتين الـ64 والـ72، بينما سجل اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي الهدف الوحيد لـ الاتفاق في الدقيقة الـ91.

وبعد الفوز، أصبح رصيد أبها 33 نقطة في المركز التاسع، أما نادي الاتفاق فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثامن.