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تفاعل الجمهور معها بحماس

أجواء طربية رائعة يعيشها الحضور مع شيرين في جدة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
أجواء طربية رائعة يعيشها الحضور مع شيرين في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أشعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب حماس الجمهور، خلال إحياء إحدى حفلاتها في جدة.

ووثق مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للترفيه، الأجواء الموسيقية والطربية الرائعة التي يعيشها الحضور مع الفنانة شيرين في جدة، فيما قدمت شيرين باقة من ألمع أغانيها.

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وتألقت المطربة شيرين في 5 مايو الجاري ضمن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي، لإحياء موسيقى الموسيقار محمد الموجي، وسط تفاعل الحضور.

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ووثقت الهيئة العامة للترفيه لحظات طرب واستمتاع جمهور حفل ليلة روائع الموجي، المقامة فعاليتها حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.

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