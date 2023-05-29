أجواء طربية رائعة يعيشها الحضور مع شيرين في جدة

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أشعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب حماس الجمهور، خلال إحياء إحدى حفلاتها في جدة.
ووثق مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للترفيه، الأجواء الموسيقية والطربية الرائعة التي يعيشها الحضور مع الفنانة شيرين في جدة، فيما قدمت شيرين باقة من ألمع أغانيها.
وتألقت المطربة شيرين في 5 مايو الجاري ضمن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي، لإحياء موسيقى الموسيقار محمد الموجي، وسط تفاعل الحضور.
ووثقت الهيئة العامة للترفيه لحظات طرب واستمتاع جمهور حفل ليلة روائع الموجي، المقامة فعاليتها حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.
أجواء موسيقية و طربية رائعة يعيشها الحضور مع الفنانة شيرين في جدة 💫🎼#جولة_المملكة 🤩 pic.twitter.com/G9oWDcst3U
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 28, 2023