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أحمد سعد ومحمد فؤاد في أمسية مميزة بجدة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
أحمد سعد ومحمد فؤاد في أمسية مميزة بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أمسية طربية مميزة تجمع الجمهور مع الفنان أحمد سعد، والفنان محمد فؤاد على مسرح بنش مارك، يوم 25 مايو الجاري، وذلك ضمن فعاليات جدة 2023.

حجز التذاكر

ونوهت الهيئة عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى طريقة حجز تذاكر الحفل عبر الرابط الإلكتروني (اضغط هنا).

فعاليات جدة

في سياق متصل، أعلن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م في وقت سابق، عن انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية العام، ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار “مع بعض طول السنة”.

وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن تقويم فعاليات جدة لعام 2023 سيستمر طوال السنة، حيث يأتي بشكل مختلف امتدادًا ومواكبة لرؤية طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محليًّا وعالميًّا (داخل المملكة وخارجها).

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