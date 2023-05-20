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اعتقلت الشرطة السيدة وأطلقت الرجل

أرجنتينية غيورة تلجأ لحيلة غريبة للتأكد من وفاء خطيبها

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
أرجنتينية غيورة تلجأ لحيلة غريبة للتأكد من وفاء خطيبها
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت الشرطة، امرأة شديدة الغيرة في الأرجنتين، حبست خطيبها في منزلها ثلاثة أيام؛ للتأكد من وفائه.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل أنقذت الشرطة، يوم السبت الماضي، في لا بلاتا الأرجنتينية رجلًا، 29 عامًا، من غرفة مقفلة في منزل خطيبته، وقال: إنها حبسته أكثر من 72 ساعة بعد مشادة معها، وأنها أزالت واتساب من هاتفه ثم حطمته؛ لمنعه من التحدث إلى أخريات، ثم حبسته في غرفة، لكنه تمكن من سرقة هاتفها وأرسل رسالة إلى صديق لطلب المساعدة.

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واعتقلت الشرطة السيدة، وأطلقت الرجل، الذي قال: إنها كانت تغار عليه منذ بداية علاقتهما، وذهبت إلى حد تحديد وقت عودته إليها إذا خرج مع أصدقائه.

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وأضاف الرجل أنها أخبرته بأنها احتجزته لتتأكد أنه لا يخونها، وفق موقع أوديتي سنترال.

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