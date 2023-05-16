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أرجنتيني يقود مباراة الهلال والاتحاد

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
أرجنتيني يقود مباراة الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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سيدير الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني مباراة الهلال والاتحاد الليلة في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والاتحاد

وسيعاون راباليني كل من مواطنيه ” جون بيلاتي و سيباستيان راينيري” وسيكون السعودي سامي الجريس حكمًا رابعًا، أما الأرجنتيني سيلفيو تريكو فسيكون حكمًا للفيديو وسيعاونه السعودي فيصل القحطاني.

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أما مباراة الطائي والنصر فيديرها الحكم المحلي، عبدالله الخربوش ويعاونه كل من محمد وزي وسعد السبيعي والحكم الرابع سيكون عبدالله زربان، وتركي الخضير حكمًا للفيديو وسيعاونه هشام الرفاعي.

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فيرناندو راباليني - الهلال والاتحاد - الحكم الأرجنتيني

موعد المباراتين

وتنطلق المباراتان اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام مباراة الطائي والنصر على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي معقل الطائي، أما مباراة الهلال والاتحاد فسوف تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من دوري روشن، انطلقت بداية من أمس الاثنين، حيث فاز الرائد على ضمك بخماسية دون رد، بينما فاز التعاون على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الباطن مع الفيحاء بدون أهداف، وفاز العدالة على الفتح برباعية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات الجولة الـ27، بعد غدٍ الخميس بإقامة مباراتين وهما ” الشباب ضد الوحدة” و ” أبها ضد الاتفاق” حيث تبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

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