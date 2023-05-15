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بعد إخفاق الرئيس في الحصول على الأغلبية

أردوغان وأوغلو إلى جولة الإعادة يوم 28 مايو

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
أردوغان وأوغلو إلى جولة الإعادة يوم 28 مايو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الانتخابات التركية، أنه لا فائز في انتخابات أمس، ومن ثم تقرر الذهاب لجولة إعادة يوم 28 مايو الجاري.

نتائج الانتخابات

وقالت الهيئة، إن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حصل على 49.51% أما منافسه الذي يمثل المعارضة، كليتشدار أوغلو حصل على 44.88%، بحسب موقع العربية.

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وجاءت تلك النسب بعدما تم فرز 100% من الأصوات وبعدما جاءت نسبة المشاركة 88.92%.

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وأفادت قناة تي آر تي الحكومية أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

هيئة الانتخابات التركية: لا فائز

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