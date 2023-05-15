أردوغان وأوغلو إلى جولة الإعادة يوم 28 مايو

أعلنت هيئة الانتخابات التركية، أنه لا فائز في انتخابات أمس، ومن ثم تقرر الذهاب لجولة إعادة يوم 28 مايو الجاري.

نتائج الانتخابات

وقالت الهيئة، إن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حصل على 49.51% أما منافسه الذي يمثل المعارضة، كليتشدار أوغلو حصل على 44.88%، بحسب موقع العربية.

وجاءت تلك النسب بعدما تم فرز 100% من الأصوات وبعدما جاءت نسبة المشاركة 88.92%.

وأفادت قناة تي آر تي الحكومية أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.