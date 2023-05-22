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أثارت اللقطة جدلًا كبيرًا

أردوغان يرفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
أردوغان يرفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلاً كبيرًا بعد رفضه شرب الماء من يد حارسه الشخصي، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو، تداولته المواقع المحلية على نطاق واسع.

إجراء أمني أم خوف؟

وبحسب موقع سكاي نيوز، أظهرت اللقطات أن أردوغان رفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي، ثم عاد وقبله من يد ابنه بلال أردوغان، ولم يُفهم سبب رفض رئيس تركيا شرب الماء في البداية، فيما قال موقع صحيفة إسطنبول إن الأمر يتعلق بـ إجراء أمني.

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وقالت صحيفة medyascope: أردوغان لم يشرب الماء الذي أعطاه إياه حارسه.. هل يخاف من السلطة؟، وتابعت: هل كان الخوف من الاغتيال؟ لا نعلم، لكن عندما رفض أردوغان شرب الماء من يد حارسه، ارتبك رئيس الحرس فيما يجب فعله تاليًا، ثم كان هناك نجل  أردوغان، بلال، الذي أخذ كوب الماء وسلمه لوالده.

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وأضافت: نظر أردوغان مرة أخرى إلى من سلم إليه المياه، عندما رأى أنه ابنه استرخى وأخذ الكوب وشربه، وكأنه اطمأن أنه يستطيع أن يشرب الماء دون خوف من التسمم، خلاف ذلك، كان الماء هو نفس الماء، وكان الزجاج نفس الزجاج.

وقالت تقارير صحفية إن الفيديو التقط خلال مشاركة أردوغان في نشاط سياسي بإقليم هاتاي، استعدادًا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ورافق الرئيس التركي في جولته شركاءه في التحالف، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، ورئيس حزب الرفاه فاتح أربكان.

أردوغان يرفض شرب الماء من يد حارسه

جولة الإعادة

ومن المقرر أن يخوض أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو، حيث حصل الرئيس التركي الحالي على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.88% لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

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