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بعد تألقه مع النصر والبرتغال

أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في 2023

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال مواجهة الشباب، ليواصل تألقه اللافت خلال منافسات عام 2023.

تألق كريستيانو رونالدو

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مواجهة النصر ضد الشباب بالأمس، وقدم أداء مميزًا، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثالث، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام كريستيانو رونالدو في عام 2023 مع النصر ومنتخب البرتغال، حيث ساهم في تسجيل 20 هدفًا خلال 20 مباراة.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 18 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين، بمعدل المساهمة في هدف كل 88 دقيقة، وقام بـ72 تسديدة، 36 تسديدة منهم على المرمى، وبلغت نسبة ترجمة الفرص المحققة 63%، وصنع 21 فرصة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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