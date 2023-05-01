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حضره عدد كبير من الأصدقاء والمدعوين

أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت يوم الخميس الماضي أسرة آل خفيّر بمناسبة زواج ابنهم نواف بن فهد آل خفير على كريمة خويلد بن علي القرني.

وأقام العميد فهد بن عبدالله بن خفيّر- والد العريس- احتفالًا بهذه المناسبة في قاعة أمسيتي بمدينة جدة حضره عدد كبير من الأصدقاء والمدعوين والمسؤولين.

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كما أقيم حفل خطابي وفني شارك فيه عدد من الشعراء في مقدمتهم الشاعر سعيد بن ناصر القرني ومسفر الشمراني ورائد القرني وعبدالمجيد القرني، كذلك قُدمت في الحفل عدد من الشيلات وألوان مختلفة من الفنون الشعبية مثل العرضة والخطوة.

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