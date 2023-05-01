أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة

احتفلت يوم الخميس الماضي أسرة آل خفيّر بمناسبة زواج ابنهم نواف بن فهد آل خفير على كريمة خويلد بن علي القرني.

وأقام العميد فهد بن عبدالله بن خفيّر- والد العريس- احتفالًا بهذه المناسبة في قاعة أمسيتي بمدينة جدة حضره عدد كبير من الأصدقاء والمدعوين والمسؤولين.

كما أقيم حفل خطابي وفني شارك فيه عدد من الشعراء في مقدمتهم الشاعر سعيد بن ناصر القرني ومسفر الشمراني ورائد القرني وعبدالمجيد القرني، كذلك قُدمت في الحفل عدد من الشيلات وألوان مختلفة من الفنون الشعبية مثل العرضة والخطوة.