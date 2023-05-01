القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة 11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري 16 بندًا في البيان الختامي لمجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص
احتفلت يوم الخميس الماضي أسرة آل خفيّر بمناسبة زواج ابنهم نواف بن فهد آل خفير على كريمة خويلد بن علي القرني.
وأقام العميد فهد بن عبدالله بن خفيّر- والد العريس- احتفالًا بهذه المناسبة في قاعة أمسيتي بمدينة جدة حضره عدد كبير من الأصدقاء والمدعوين والمسؤولين.
كما أقيم حفل خطابي وفني شارك فيه عدد من الشعراء في مقدمتهم الشاعر سعيد بن ناصر القرني ومسفر الشمراني ورائد القرني وعبدالمجيد القرني، كذلك قُدمت في الحفل عدد من الشيلات وألوان مختلفة من الفنون الشعبية مثل العرضة والخطوة.