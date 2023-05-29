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يجب أن ترتب متى تذهب للسوق ومتى تشتري

أسعار خيالية للأغنام بالتزامن مع عيد الأضحى

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
أسعار خيالية للأغنام بالتزامن مع عيد الأضحى
المواطن - فريق التحرير

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صُدم عبدالقادر آل معيلي، مستثمر في قطاع المواشي، من أسعار الأغنام خارج السوق المركزية، بالتزامن مع الاستعداد لشراء الأضاحي.

أسعار خيالية

وقال آل معيلي خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إنه يتابع الأسواق المختلفة خارج السوق المركزي وتفاجأ بأسعار خيالية.

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السوق المركزي

وأشار المستثمر في قطاع المواشي، إلى أن كل من لديه 1000 و1200 ريال سيضحي بكل سهولة بشرط أن يرتب متى يذهب للسوق ومتى يشتري، مشيرًا إلى أن الأسعار في السوق المركزي بجدة مثلًا معقولة جدًّا، وفي متناول الجميع، وهو سوق رسمي، ويوجد به دلالين رسميون.

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