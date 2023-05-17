Icon

إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي Icon الجيش الأمريكي يرصد مقاتلة روسية في سماء ألاسكا Icon سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا Icon السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح Icon أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة Icon سوريا: السعودية بذلت جهدًا هائلًا لاحتضان جميع الدول العربية Icon لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته Icon أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين Icon ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله Icon استدعاء ملاك منشآت لوجود شبهة تستر تجاري في قطاع الذهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا تزال الأزمة مستمرة

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسهم البورصة في أوروبا، اليوم الأربعاء، مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلًا عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال.

الأزمة مستمرة

وبعد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، قال بايدن إن الاجتماع كان جيدًا ومثمرًا بشأن رفع سقف الدين لكنه أكد أيضا أنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به.

قد يهمّك أيضاً
12 يومًا تفصل المملكة عن بداية الصيف

12 يومًا تفصل المملكة عن بداية الصيف

أمريكا تعلن تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخريف

أمريكا تعلن تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول الخريف

وعبر عن ثقته في أن المفاوضين سيواصلون إحراز تقدم في تجنب التخلف عن السداد. وقال إن الجمهوريين يرفضون بحث زيادة الضرائب.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

غضب بعد إضرام شاب لبناني النار بجرو صغير

غضب بعد إضرام شاب لبناني النار بجرو صغير

أداء السوق

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر.

وتراجع سهم يورونكست 4.2% بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 %، بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين، منهم شركة المدفوعات الأمريكية بلاكستون وتومسون رويترز، أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليارات دولار).

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7 % على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى ضعفيها في الربع الأول من العام.

واستقر سهم يو.بي.إس غروب بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على كريدي سويس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم