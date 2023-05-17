أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين

تراجعت أسهم البورصة في أوروبا، اليوم الأربعاء، مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلًا عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال.

الأزمة مستمرة

وبعد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، قال بايدن إن الاجتماع كان جيدًا ومثمرًا بشأن رفع سقف الدين لكنه أكد أيضا أنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به.

وعبر عن ثقته في أن المفاوضين سيواصلون إحراز تقدم في تجنب التخلف عن السداد. وقال إن الجمهوريين يرفضون بحث زيادة الضرائب.

أداء السوق

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر.

وتراجع سهم يورونكست 4.2% بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 %، بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين، منهم شركة المدفوعات الأمريكية بلاكستون وتومسون رويترز، أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليارات دولار).

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7 % على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى ضعفيها في الربع الأول من العام.

واستقر سهم يو.بي.إس غروب بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على كريدي سويس.