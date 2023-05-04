أصل مقولة خلي في بطنك بطيخة صيفي يكشفها الزعاق المدني يباشر حريقًا بأخشاب مبنى تحت الإنشاء بمكة المكرمة ضبط 1593 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة جماهير الأهلي مع اقتراب الصعود : عاد كبير جدة نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز آثار عَرَق بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة تركي آل الشيخ يطلق مسابقة لمشاهدي حفل روائع الموجي: ورونا إبداعكم الليلة فيصل بن فرحان لـ غوتيريش: مستمرون في إجلاء رعايا الدول من السودان الطفلة سارة تروي تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو
كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، عن سر تسمية وأصل مقولة “خلي في بطنك بطيخة صيفي”.
من أين أتت مقولة "خلي في بطنك بطيخة صيفي"؟
التفاصيل في "#تقويم" مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/9o63hUXzc9قد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 4, 2023
وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أنه “دخل على المملكة هذه الأيام موسم الكنة ومدتها 40 يومًا وخلالها يبدأ لسع أشعة الشمس بالظهيرة”.
وأشار: “في هذه الفترة يبدأ موسم الحصاد السنوي ويبدأ الربيع الصيفي وتبدأ الفاكهة الصيفية وأهمها البطيخ”.
ولفت الزعاق إلى أن “الأهالي الأولين يقولون خلي في بطنك بطيخ صيفي، أي طول بالك”.
وأكد أن الشتاء هذه السنة طال على غير عادته، لكن من الأسبوع القادم يدخل على المملكة موسم الصيف مع تمكن الكنة.