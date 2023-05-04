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مع بداية موسم الحصاد السنوي

أصل مقولة خلي في بطنك بطيخة صيفي يكشفها الزعاق

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
أصل مقولة خلي في بطنك بطيخة صيفي يكشفها الزعاق
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، عن سر تسمية وأصل مقولة “خلي في بطنك بطيخة صيفي”.

موسم الكنة

وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أنه “دخل على المملكة هذه الأيام موسم الكنة ومدتها 40 يومًا وخلالها يبدأ لسع أشعة الشمس بالظهيرة”.

بداية الفاكهة الصيفية

وأشار: “في هذه الفترة يبدأ موسم الحصاد السنوي ويبدأ الربيع الصيفي وتبدأ الفاكهة الصيفية وأهمها البطيخ”.

ولفت الزعاق إلى أن “الأهالي الأولين يقولون خلي في بطنك بطيخ صيفي، أي طول بالك”.

وأكد أن الشتاء هذه السنة طال على غير عادته، لكن من الأسبوع القادم يدخل على المملكة موسم الصيف مع تمكن الكنة.

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