أطفال يركضون تحت زخات المطر في الطائف

وثق مقطع فيديو متداول، ركوض طالبين تحت زخات الأمطار التي هطلت في الطائف.

وأظهر الفيديو، هذين الطالبين وهما يجريان في الشارع بعد الخروج من مدرستهما، من أجل الإسراع للاحتماء في منزلهما من الأمطار الغزيرة التي تشهدها الطائف.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.