أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار بيوم واحد

خسر برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، بسبب مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي سوف يضعف الطلب على السلع الفاخرة.

أزمة الأموال الفيدرالية

وتضخمت ثروة مؤسس شركة “LVMH”، والتي تشمل علاماتها التجارية التابعة “لوي فيتون”، و”كريستيان ديور”، وغيرها العديد من السلع الفاخرة لمعظم عام 2023 مع ارتفاع أسعار أسهم الشركات الفاخرة الأوروبية.

ولكن مع اقتراب تاريخ نفاد الأموال الفيدرالية الأمريكية، وعدم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص سقف الدين، تراجعت الأسهم أمس الثلاثاء، واستنفذت جزءًا كبيرًا من مكاسب “أرنو”، إذ انخفضت أسهم “LVMH” بنسبة 5% في باريس – وهي أكبر نسبة تراجع للسهم في أكثر من عام – وسط تراجع أوسع أدى إلى محو حوالي 30 مليار دولار من قطاع الرفاهية الأوروبي.

خسارة إيلون ماسك

ولا يزال الملياردير الفرنسي يمتلك ثروة صافية قدرها 191.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”. حيث أضاف 29.5 مليار دولار إلى ثروته حتى الآن هذا العام.

ورغم خسارة إيلون ماسك أكثر من ملياري دولار من ثروته، أمس الثلاثاء، عقب الانخفاضات الجماعية لأسواق الأسهم، فإن الفجوة بينه وبين أرنو تقلصت إلى 11.4 مليار دولار فقط.

تراجع الطلب

وتوقع المحللون في “مورغان ستانلي”، و”دويتشه بنك”، أن يتراجع الطلب على السلع الفاخرة في الولايات المتحدة مع توقعات تباطؤ النمو، حتى لو تم التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين.