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المصالحة ليست تنازلًا عن الحق وينتج عنها سند تنفيذي

أكبر تسوية صلح دون الذهاب للقضاء بـ 70 مليون ريال

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
أكبر تسوية صلح دون الذهاب للقضاء بـ 70 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أكد تركي السليم، المشرف على محفظة الخدمات الاجتماعية في وزارة العدل، أن المصالحة ليست تنازلًا عن الحق وينتج عنها سند تنفيذي، مشيرًا إلى أكبر مبلغ تم الصلح والتسوية فيه دون الذهاب للقضاء حيث كان 70 مليون ريال بين شركتين.

مراكز المصالحة

وقال السليم خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن المصالحة ليست تنازلًا عن حق أو ضياع حق، بل هي إثبات بطريقة نظامية للحق بين الأطراف وينتج عن مركز المصالحة في حالة الصلح، واتفاق الطرفين على الصلح يخرج سند تنفيذي له الكثير من الحيثية، ويكون غير قابل للطعن.

ولفت إلى أنه في حال عدم الصلح، فيتم مباشرة إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية التابعة لها لمباشرتها.

أكبر مبلغ تسوية

وعن الأرقام والمبالغ التي حققتها المصالحة من خلال المراكز الموجودة، كشف السليم إلى أن المراكز تستقبل مبالغ أكبر بكثير من المبالغ المتوقعة، مشيرًا إلى أنه الآن بعد القرارات الصادرة مؤخرة يستطيع أي شخص التوجه للمصالحة بأي مبلغ كان وهناك مبالغ ترد لنا بشكل يومي تصل إلى عشرات الملايين وتم التسوية والصلح فيها بالفعل، وهناك أحد القضايا تم الصلح بها بين شركتين بمبلغ تجاوز الـ70 مليون ريال.

وأشار السليم إلى أنه تم تطوير جميع الآليات والتقنية الممكنة لمركز المصالحة من خلال منصة تراوي، موضحًا أن قضايا الصلح متنوعة منها جزائية وأحوال شخصية وغيرها.

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