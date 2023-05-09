أمطار غزيرة على 4 مناطق حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق وهي مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أمطار مكة المكرمة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول على محافظات أضم وميسان، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 9 مساءً.

ونبه المركز من تأثير الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول وتساقط للبرد، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 9 مساءً.

وتشمل الحالة الممطرة في منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, تساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 9 مساءً.

فيما تؤثر الحالة الجوية في منطقة عسير على العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول وتساقط للبرد، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 9 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.