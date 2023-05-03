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أمطار غزيرة وسيول على جازان وعسير للمساء

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
أمطار غزيرة وسيول على جازان وعسير للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة بمنطقة جازان تؤثر على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

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فيما تؤثر الحالة الجوية بمنطقة عسير على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

 

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