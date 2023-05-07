ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا ريال مدريد يتفوق على أوساسونا بهدف في الشوط الأول لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير محمد صلاح يحقق رقمين في مباراة ليفربول ضد برينتفورد الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود امتلاء بركتي الثليمة والجميمة بالمياه لأول مرة منذ 40 عامًا موعد مباراة الشباب وتشرين السوري
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيزالحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن، تمتد لشمال شرق الباحة وجنوب غرب القويعية.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة يصاحبها رياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من القطاعات الغربية والوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة.
كما توقع الحصيني اليوم أجواء من تميل للحرارة إلى حارة على معظم مناطق المملكة، عدا المرتفعات الجبلية فالأجواء تميل إلى معتدلة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.
وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.