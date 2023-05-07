أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيزالحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن، تمتد لشمال شرق الباحة وجنوب غرب القويعية.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة يصاحبها رياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من القطاعات الغربية والوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة.

كما توقع الحصيني اليوم أجواء من تميل للحرارة إلى حارة على معظم مناطق المملكة، عدا المرتفعات الجبلية فالأجواء تميل إلى معتدلة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.