أمنيات الشفاء تحف عبدالرحمن بن مساعد : طهور ونور

عبر العديد من المواطنين عن خالص أمنياتهم بشفاء الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي يعاني من وعكة صحية، داعين الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

حالة عبدالرحمن بن مساعد

في البداية قال الزميل طارق الحميد، يرقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد في المستشفى نتيجة وعكة صحية عارضة، والحمد لله أموره طيبة.. أجر وعافية بإذن الله وما تشوف شر الأمير العزيز.

أمنيات ودعوات

وعلى الفور تفاعل العديد من المتابعين مع تغريدة الحميد حيث قالت الإعلامية آسيا هاشم: “الله يشفيه ربينا على أشعاره وأشعار خالد الفيصل” فيما قال محمد الغامدي: الله يمنّ عليه بتمام الصحة والعافية. بدوره قال منصور الحميد: أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، أجر وعافية طهور إن شاء الله ما يشوف شر، وتفاعلت الدكتورة زينب الخضري فقالت: “ألف لا بأس عليه .. قدامه العافية”.

قدام شبيه الريح العافية

من جانبه قال الدكتور سعد ناصر الحسين :”قدام شبيه الريح العافية.. ألف حمدًا لله على سلامتكم”. فيما علق سالم الحمادي بالقول:” الله يشفيه ويعافيه من كل ما حل فيه”، بينما قالت منيرة عبدالله الشملان:” طهور ونور الله يشفيك وكل مريض يا رب”.