أمنيات الشفاء تحف عبدالرحمن بن مساعد : طهور ونور

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وعلى الفور تفاعل العديد من المتابعين مع تغريدة الحميد حيث قالت الإعلامية آسيا هاشم: “الله يشفيه ربينا على أشعاره وأشعار خالد الفيصل” فيما قال محمد الغامدي: الله يمنّ عليه بتمام الصحة والعافية.
بدوره قال منصور الحميد: أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، أجر وعافية طهور إن شاء الله ما يشوف شر، وتفاعلت الدكتورة زينب الخضري فقالت: “ألف لا بأس عليه .. قدامه العافية”.