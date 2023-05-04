Icon

أمور تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين Icon انطلاق مؤتمر الإعلام المتخصص .. الثلاثاء المقبل Icon 11 مليون ريال أرباح أملاك في الربع الأول Icon لحظة سقوط سيدة من مصعد بعد فتح الباب الخطأ Icon لقاء مفتوح مع هيئة الأفلام ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية 9 Icon إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية Icon مجلس الضمان الصحي يعلن تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات Icon تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة Icon وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل Icon اشتباكات تهز السودان بعد الموافقة على هدنة 7 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها العناد والكذب والغيرة الشديدة والغضب

أمور تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
أمور تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من بعض السلوكيات والأمور التي تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين.

وقال السلمان، عبر حسابه في “تويتر”، إن من الأمور التي تدمر الحياة الزوجية ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان

برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن

أمور تدمر الحياة الزوجية

* الخيانة الزوجية
* الشك والارتياب
* العناد
* الكذب
* تدخل الأهل بدون وجه حق
* غياب الشفافية والصدق
* فقدان المودة والرحمة
* المقارنات
* الحساسية النفسية
* الغيرة المفرطة
* الغضب الشديد
* إدمان شبكات التواصل
* عدم المبادرة لحل الخلافات في بدايتها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم