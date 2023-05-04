أمور تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين انطلاق مؤتمر الإعلام المتخصص .. الثلاثاء المقبل 11 مليون ريال أرباح أملاك في الربع الأول لحظة سقوط سيدة من مصعد بعد فتح الباب الخطأ لقاء مفتوح مع هيئة الأفلام ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية 9 إحباط تهريب وترويج 300 كجم قات بجازان و125 ألف قرص مخدر بالشرقية مجلس الضمان الصحي يعلن تفاصيل طلبات مركز الصلح والتسويات تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل اشتباكات تهز السودان بعد الموافقة على هدنة 7 أيام
حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من بعض السلوكيات والأمور التي تدمر الحياة الزوجية وتتسبب في توتر العلاقة بين الزوجين.
وقال السلمان، عبر حسابه في “تويتر”، إن من الأمور التي تدمر الحياة الزوجية ما يلي:
* الخيانة الزوجية
* الشك والارتياب
* العناد
* الكذب
* تدخل الأهل بدون وجه حق
* غياب الشفافية والصدق
* فقدان المودة والرحمة
* المقارنات
* الحساسية النفسية
* الغيرة المفرطة
* الغضب الشديد
* إدمان شبكات التواصل
* عدم المبادرة لحل الخلافات في بدايتها