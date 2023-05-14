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العاصمة السعودية تشهد حراكًا تنمويًا ونهضة شاملة

أمير الرياض: حي الملك سلمان سيكون محفزًا للنمو السكاني والاقتصادي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
أمير الرياض: حي الملك سلمان سيكون محفزًا للنمو السكاني والاقتصادي
المواطن - واس

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” في مدينة الرياض وتطويرهما.

مشروع حي الملك سلمان

وقال: “إن هذا المشروع بمسماه الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ومستهدفاته برفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، سيكون إضافة هامة لعاصمة الوطن الرياض، ومحفزاً للنمو السكاني والاقتصادي فيها، حيث تشهد حراكاً تنموياً ونهضة شاملة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ومحققاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم.

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ترسيخ الإنجازات

وأكد سموه أن إطلاق اسم الملك سلمان على هذا المشروع يأتي مرسخاً ومبرزاً لما قدمه -حفظه الله – إبان توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود من تخطيط وتطوير وتنمية شاملة، مشيداً بتوظيف نمط العمارة السلمانية في المرافق العامة في الحي وصنع هوية خاصة بالمكان حيث يعكس عمق الهوية المحلية من خلال مزج روح الأصالة والتراث بالحداثة في آن واحد، وهذا ما ارتكزت عليه العمارة في الرياض إبان تولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إمارة الرياض آنذاك وحرصه وتأكيده على المحافظة على الهوية المحلية ومزج الأصالة بالمعاصرة.

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ورفع سمو أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام لتنمية هذا الوطن وأبناءه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهم بحفظه وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه ورخاءه.

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