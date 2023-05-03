أم تتعرض لـ 75 لسعة نحل قاتل لإنقاذ أطفالها

كشفت نيويورك بوست، أن أم من ولاية أريزونا الؤ بعد أن هاجمهم سرب من النحل القاتل، خلال جلسة تصوير عائلية.

سرب نحل مهتاج

ووفقًا لتقارير هيئة أريزونا للحرائق والطب، فإن العائلة كانت تلتقط صورًا في وادي بوك آي، عندما هاجمهم سرب نحل مهتاج، على نحو عدائي.

وتمكنت الأم من نقل طفليها إلى السيارة بأمان، لكنها لم تتمكن من الهروب من السرب وعانت من وطأة الهجوم، بعد أن لسعت حوالي 75 مرة في أنحاء مختلفة من جسدها.

وتم نشر مقطع فيديو لرجال الإطفاء المحليين يصلون إلى مكان الحادث ويرشون الرغوة لمكافحة السرب أثناء انتشال الأطفال من السيارة.

تهدئة النحل

وذكرت إدارة الإطفاء في بيان أن أفرادها استخدموا الرغوة لتهدئة النحل وإنقاذ الأطفال من السيارة، مبينة أن تفكير الأم السريع أنقذ الأطفال من التعرض للسع.

وأفاد المسؤولون بأن الأم نقلت إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا، خلال أيام.