والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح

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استقبلت واحدة من أهالي الطلاب أبطال المملكة الذين توجوا بـ 18 ميدالية في “معرض آيتكس 2023 الدولي”، بدموع الفرح.
فيديو | "الله يديم عزكم ويديم فخركم"قد يهمّك أيضاً
بدموع الفرح .. واحدة من أهالي الطلاب تستقبل أبطال المملكة الذين توجوا بـ 18 ميدالية في "معرض آيتكس 2023 الدولي" #الإخبارية pic.twitter.com/SPEU7JYrVwقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2023
وقالت السيدة في تصريحات لقناة “الإخبارية” “الله يحفظهم ويديم عزنا ويديم وطننا ويديم ولاة أمرنا.. واجعلنا من عز لعز ومن نصر لنصر”.
ووصل منذ قليل، أبطال المملكة الذين توجوا بـ 18 ميدالية في “معرض آيتكس 2023 الدولي”.
تهيئة المتدربين
وأكد مدير الأنشطة في مؤسسة التدريب التقني عبدالله الدحيلان، أن المؤسسة شاركت بـ 10 مبتكرين، حيث فازت المؤسسة بـ 3 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية وميداليتين برونزية في المعرض.
وأضاف الدحيلان، أنه تمت تهيئة المتدربين وإعدادهم وتجهيزهم بأفضل صورة قبل المشاركة.
فيديو | مدير الأنشطة في مؤسسة التدريب التقني عبدالله الدحيلان: شاركنا بـ 10 مبتكرين وفزنا بـ 3 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية وميداليتين برونزية في "معرض آيتكس 2023 الدولي" وتمت تهيئة المتدربين بأفضل صورة#الإخبارية pic.twitter.com/EvqcCxBj0z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2023