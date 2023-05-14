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والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح
المواطن - واس

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استقبلت واحدة من أهالي الطلاب أبطال المملكة الذين توجوا بـ 18 ميدالية في “معرض آيتكس 2023 الدولي”، بدموع الفرح.

وقالت السيدة في تصريحات لقناة “الإخبارية” “الله يحفظهم ويديم عزنا ويديم وطننا ويديم ولاة أمرنا.. واجعلنا من عز لعز ومن نصر لنصر”.

ووصل منذ قليل، أبطال المملكة الذين توجوا بـ 18 ميدالية في “معرض آيتكس 2023 الدولي”.

تهيئة المتدربين

وأكد مدير الأنشطة في مؤسسة التدريب التقني عبدالله الدحيلان، أن المؤسسة شاركت بـ 10 مبتكرين، حيث فازت المؤسسة بـ 3 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية وميداليتين برونزية في المعرض.

وأضاف الدحيلان، أنه تمت تهيئة المتدربين وإعدادهم وتجهيزهم بأفضل صورة قبل المشاركة.

18 ميدالية

وكان طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض “آيتكس 2023م” الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، حصلوا على 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية، منها 10 جوائز ذهبية كبرى، و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.

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