أول أفريقية تحيي حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

يشاهد ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة، وستقام في كنيسة دير وستمنستر ليصبح تشارلز ملك بريطانيا هو وزوجته كاميلا الملكة القرينة.

أول أفريقية

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تؤدي المغنية من جنوب أفريقيا، بريتي ييندي، في تتويج تشارلز الثالث اليوم، أمام عشرات الملايين من مشاهدي التلفزيون.

ويتضمن اختبار بريتي ييندي بعض الشروط الفنية الدقيقة التي تتعلق بمهارات المغني وأدائه الصوتي وطبقات صوته ومعايير أخرى ذات صلة.

تغني منفردة

وأعربت ييندي البالغة من العمر 38 عاماً، عن فخرها الكبير لأنها ستكون أول امرأة أفريقية تغني منفردة في كنيسة ويستمنستر خلال تتويج ملك بريطانيا.

وأشارت إلى أن هذا الحدث سيترك بصمة في التاريخ، حيث سيظل اسمها مذكورًا على مر الأجيال، وفقًا لصحيفة ناشيونال نيوز.

وأردفت ييندي أن َّالأوبرا تمثل هدية للبشرية، وأنها تحمل جانبًا روحانيًا أيضًا، وتمنت أن يشجع أداؤها المزيد من الأشخاص على تجربة فن الأوبرا.

وأعربت المغنية، التي تتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حماسها لهذا الحدث الكبير، وقالت أنا أعد الساعات وأتطلع بشغف ليوم التتويج، وتسير الاستعدادات على ما يرام، وأنا على أهبة الاستعداد لهذا الحدث الذي سيغير حياتي بشكل كبير.