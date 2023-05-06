أول أفريقية تحيي حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي
يشاهد ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة، وستقام في كنيسة دير وستمنستر ليصبح تشارلز ملك بريطانيا هو وزوجته كاميلا الملكة القرينة.
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تؤدي المغنية من جنوب أفريقيا، بريتي ييندي، في تتويج تشارلز الثالث اليوم، أمام عشرات الملايين من مشاهدي التلفزيون.
ويتضمن اختبار بريتي ييندي بعض الشروط الفنية الدقيقة التي تتعلق بمهارات المغني وأدائه الصوتي وطبقات صوته ومعايير أخرى ذات صلة.
وأعربت ييندي البالغة من العمر 38 عاماً، عن فخرها الكبير لأنها ستكون أول امرأة أفريقية تغني منفردة في كنيسة ويستمنستر خلال تتويج ملك بريطانيا.
وأشارت إلى أن هذا الحدث سيترك بصمة في التاريخ، حيث سيظل اسمها مذكورًا على مر الأجيال، وفقًا لصحيفة ناشيونال نيوز.
وأردفت ييندي أن َّالأوبرا تمثل هدية للبشرية، وأنها تحمل جانبًا روحانيًا أيضًا، وتمنت أن يشجع أداؤها المزيد من الأشخاص على تجربة فن الأوبرا.
وأعربت المغنية، التي تتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حماسها لهذا الحدث الكبير، وقالت أنا أعد الساعات وأتطلع بشغف ليوم التتويج، وتسير الاستعدادات على ما يرام، وأنا على أهبة الاستعداد لهذا الحدث الذي سيغير حياتي بشكل كبير.