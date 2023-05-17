أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب

كشفت صور جديدة عن حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم لأول مرة، وتُظهر عمليات المسح الرقمية الجديدة التي تم إصدارها اليوم سفينة تيتانيك Titanic الشهيرة بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى منذ أن غرقت منذ أكثر من قرن مضى.

أول تصوير رقمي للسفينة

وأفادت صحيفة ديلي ميل أنه أمضت الغواصات أكثر من 200 ساعة في التقاط 700000 صورة من كل زاوية من زوايا السفينة لإنشاء إعادة بناء ثلاثية الأبعاد.

استخدم مسح لأعماق البحار في أول تصوير رقمي بالحجم الكامل لسفينة تيتانيك، التي تقع على عمق 3800 متر في المحيط الأطلسي.