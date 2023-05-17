مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر
كشفت صور جديدة عن حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم لأول مرة، وتُظهر عمليات المسح الرقمية الجديدة التي تم إصدارها اليوم سفينة تيتانيك Titanic الشهيرة بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى منذ أن غرقت منذ أكثر من قرن مضى.
وأفادت صحيفة ديلي ميل أنه أمضت الغواصات أكثر من 200 ساعة في التقاط 700000 صورة من كل زاوية من زوايا السفينة لإنشاء إعادة بناء ثلاثية الأبعاد.
استخدم مسح لأعماق البحار في أول تصوير رقمي بالحجم الكامل لسفينة تيتانيك، التي تقع على عمق 3800 متر في المحيط الأطلسي.
يأمل الخبراء أن تكشف الدراسات التي أجريت على عمليات المسح الجديدة المزيد عن الألغاز المحيطة بما حدث في الليلة المصيرية في إبريل 1912، مثل الآليات الدقيقة لكيفية اصطدامها بقاع البحر.
ويوفر المسح الرقمي عرضًا فريدًا ثلاثي الأبعاد للسفينة بأكملها، كما يتيح رؤيتها، وكأن المياه صرفت بعيدًا عنها.
ولقي أكثر من 1500 راكب مصرعهم عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي، في رحلتها الأولى من مدينة ساوث هامبتون البريطانية إلى مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال باركس ستيفنسون، محلل تيتانيك لبي بي سي نيوز: “لا تزال هناك أسئلة، أسئلة أساسية، تحتاج إلى إجابة بشأن السفينة”.
وأضاف أن النموذج كان “أحد الخطوات الرئيسية الأولى للانتقال بقصة تيتانيك نحو البحث القائم على الأدلة- وليس التكهنات”.