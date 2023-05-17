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يمكن رؤية تفاصيل غير عادية للسفينة

أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت صور جديدة عن حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم لأول مرة، وتُظهر عمليات المسح الرقمية الجديدة التي تم إصدارها اليوم سفينة تيتانيك Titanic الشهيرة بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى منذ أن غرقت منذ أكثر من قرن مضى.

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أول تصوير رقمي للسفينة

وأفادت صحيفة ديلي ميل أنه أمضت الغواصات أكثر من 200 ساعة في التقاط 700000 صورة من كل زاوية من زوايا السفينة لإنشاء إعادة بناء ثلاثية الأبعاد.

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استخدم مسح لأعماق البحار في أول تصوير رقمي بالحجم الكامل لسفينة تيتانيك، التي تقع على عمق 3800 متر في المحيط الأطلسي.

كشف لغز السفينة

يأمل الخبراء أن تكشف الدراسات التي أجريت على عمليات المسح الجديدة المزيد عن الألغاز المحيطة بما حدث في الليلة المصيرية في إبريل 1912، مثل الآليات الدقيقة لكيفية اصطدامها بقاع البحر.

ويوفر المسح الرقمي عرضًا فريدًا ثلاثي الأبعاد للسفينة بأكملها، كما يتيح رؤيتها، وكأن المياه صرفت بعيدًا عنها.

غرق تيتانيك

ولقي أكثر من 1500 راكب مصرعهم عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي، في رحلتها الأولى من مدينة ساوث هامبتون البريطانية إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال باركس ستيفنسون، محلل تيتانيك لبي بي سي نيوز: “لا تزال هناك أسئلة، أسئلة أساسية، تحتاج إلى إجابة بشأن السفينة”.

وأضاف أن النموذج كان “أحد الخطوات الرئيسية الأولى للانتقال بقصة تيتانيك نحو البحث القائم على الأدلة- وليس التكهنات”.

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