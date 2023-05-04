إبراهيموفيتش يودع ميلان ويحدد ناديه المقبل

أصبح اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قريبًا من الرحيل عن ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عدم تجديد العقد

وذكر موقع Footmercato أن إبراهيموفيتش أصبح قريبًا من الانتقال لنادي مونزا الإيطالي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقرر الروسونيري عدم تجديد عقد إبراهيموفيتش الذي عانى من الإصابة خلال الفترة من صيف 2022 حتى شهر فبراير الماضي.

يذكر أن إبراهيموفيتش انضم إلى نادي ميلان في عام 2020 قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وسبق له اللعب مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

ميلان ضد كريمونيزي

وفي سياق آخر، تراجع فريق الروسونيري في ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد التعادل مع نادي كريمونيزي أمس بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري.

وكان كريمونيزي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب دافيد أوكيريكي في الدقيقة الـ77 ثم تعادل الروسونيري عبر اللاعب جونيور ميسياس في الدقيقة التسعين.

وتراجع الروسونيري من المركز الرابع للمركز السادس في جدول الترتيب ليُصبح رصيده 58 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي انطلقت أمس الأربعاء بفوز أتالانتا على سبيزيا بثلاثية مقابل هدفين وفاز يوفنتوس على ليتشي بهدفين لهدف، وفاز تورينو على سامبدوريا بهدفين دون رد، بينما تعادل فيورنتينا مع ساليرنيتانا بثلاثية لكل فريق، وتعادل ميلان مع كريمونيزي بهدف لكل فريق، وفاز لاتسيو على ساسولو بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بسداسية دون رد، وتعادل مونزا مع روما بهدف لكل فريق.

ويستعد الروسونيري لمواجهة جاره الإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مايو الجاري في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، حيث ستكون المباراة الأولى مباراة ميلان وتقام على ملعب السان سيرو.

أما مباراة العودة فسوف تقام على ملعب “جيوزيبي مياتزا” معقل الإنتر يوم 16 مايو في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.