إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة البنك المركزي يصدر تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية اكتمال التحام مركبة دراجون مع محطة الفضاء الدولية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام للرياض الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة عبدالرحمن الراشد شخصية مؤتمر الإعلام الوطني مركبة دراجون الحاملة لـ ريانة والقرني تقترب من محطة الفضاء الدولية السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان
بدأت التحضيرات لفتح باب مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، وذلك لدخول محطة الفضاء الدولية.
وحسب قناة “العربية”، تستغرق إجراءات انتقال رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية نحو 100 دقيقة.
فيما قال الفلكي ملهم هندي على حسابه بموقع “تويتر”، إن فتح باب المركبة ودخول رواد الفضاء الى المحطة الدولية سيكون في تمام الساعة 6:10 مساءً.
ونجح منذ قليل، اكتمال التحام مركبة “دراجون” مع محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد 16 ساعة من الإطلاق.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها بموقع “تويتر “بعد 16 ساعة تقريبًا من الاطلاق، نجاح الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.. روادنا الأبطال ريانة برناوي وعلي القرني وطاقم المهمة Ax-2 يستعدون لدخول المحطة بعد قليل”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، اكتمال التحام مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها ريانة والقرني مع محطة الفضاء الدولية.
اكتمال التحام "مركبة دراغون" التي تحمل على متنها "ريانة برناوي" و"علي القرني" مع محطة الفضاء الدولية#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/iqBILhoWDL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
يذكر أن رائدي الفضاء على القرني وريانة برناوي قد انطلقا أمس الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.