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في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا

إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة
المواطن - فريق التحرير

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اشتعل أكثر من 24 حريقًا بشكل خارج عن السيطرة في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، مما تسبب في إجلاء 13 ألف شخص.

بيانات حالة الحرائق

ووفقاً لبيانات حالة حرائق الغابات في ألبرتا، وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة، كان هناك 91 حريقاً بشكل إجمالي، 30 منها مدرجة كحرائق لا تزال مشتعلة ومن المتوقع أن تنمو وتزداد انتشاراً.

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ووفقاً لتقارير إعلامية، تساعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في فصل الربيع فضلاً عن الرياح والجفاف في استمرار اشتعال النيران. وتستعر عدة حرائق في جنوب وغرب ألبرتا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وتبلغ مساحة بعض الحرائق الصغيرة 12 هكتاراً (الذي يعادل 10 آلاف متر مربع)، بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات.

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