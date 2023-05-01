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لتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم

إحالة الدعاوى المالية الأقل من 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
إحالة الدعاوى المالية الأقل من 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

منظومة المصالحة

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني: والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات.

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تعزيز صناعة المصالحة

ويسهم التوجيه في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي إذ عد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.

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