Icon

الفئران في بريطانيا بحجم الكلاب الصغيرة Icon تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية Icon الأسبوع المقبل يسجل أعلى درجات الحرارة جهزوا الملابس الصيفية Icon وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف – الباحة Icon الإصابة تبعد سلمان الفرج عن مران الهلال Icon سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية في السودان Icon إحباط تهريب 428.8 كجم من الحشيش و128 قرصًا إمفيتامين Icon الجماهير تُرحب بـ ميسي في الرياض والهلاليون يتمنون حسم الصفقة Icon المرور يحذر من التجاوز عبر أكتاف الطريق Icon خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إحالة مستقبليها للنيابة العامة

إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من الإمفيتامين

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من الإمفيتامين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (5,280,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق