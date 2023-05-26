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هيئة الزكاة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية

إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون بجمرك ضباء

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون بجمرك ضباء
المواطن - واس

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 460,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

حبوب الكبتاجون

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “مكائن” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف المكائن.

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الرقابة الجمركية

كما أوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.

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وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

الإبلاغ واجب وطني

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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