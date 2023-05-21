إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات

40 دار نشر تشارك بمعرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 في حفر الباطن التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير” 4 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 40 مئوية وظائف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع خسائر “إعمار” 3% إلى 171 مليون ريال وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية 26 مليون ريال أرباح “تو بي” في الربع الأول مغادرة أولى رحلات حجاج ماليزيا وبنجلاديش ضمن مبادرة طريق مكة خلل يتسبب في تأخير رحلة السعودية وتغيير الطائرة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في سوق الصواريخ بجدة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فريق الدفاع المدني في جدة أخمد حريقًا في سوق الصواريخ، دون إصابات، مؤكدة أن أعمال التبريد ما زالت مستمرة.
ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.