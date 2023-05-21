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ما زالت أعمال التبريد مستمرة

إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في سوق الصواريخ بجدة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فريق الدفاع المدني في جدة أخمد حريقًا في سوق الصواريخ، دون إصابات، مؤكدة أن أعمال التبريد ما زالت مستمرة.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.

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