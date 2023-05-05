إدارة بايدن: بكين وموسكو يرغبان برؤيتنا نفشل برفع سقف الدين

بدأ الوقت ينفد أمام الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق يتيح رفع سقف الاستدانة، وإلا قد تتخلّف البلاد عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، ومع ذلك، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتشبث بموقفها.

وحذّرت الإدارة من أن الصين تأمل بأن تخفق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة بما يدفع باقتصاد البلاد باتّجاه فوضى التخلّف عن السداد، وعن ذلك، قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ: يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي، يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية.

اضطرابات اقتصادية كبرى

ومن شأن تخلّف واشنطن عن سداد ديونها أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وأشارت يونغ، إلى أن هذا الأمر يشكل اختبارًا لمعرفة أي نظام هو الناجح عالميًا بين الديمقراطية الأمريكية والطريقة الصينية.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، قد حذّرت، من أن الصين وروسيا تسعيان للترويج إلى أن نظام الولايات المتحدة يشوبه خلل، معربة خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، عن اعتقادها بأن روسيا والصين ستسعيان إلى تصوير الأمر عبر حملات إعلامية على أنه يشكّل برهانًا على الفوضى في الولايات المتحدة.

حالة من عدم اليقين

وقالت هاينز، إن أي تخلّف عن السداد من شأنه وعلى نحو شبه مؤكد أن يثير حالة من عدم اليقين عالميًا بشأن قيمة الدولار ومؤسسات أمريكا وريادتها.

وكان البيت الأبيض، قد حذر في وقت سابق من أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلبًا على الشركات والعاملين في البلاد.

وأضاف البيت الأبيض أن الأزمة ستكلف اقتصاد أمريكا مئات الآلاف من الوظائف، كما ستبطئ النمو بأكبر اقتصاد في العالم، وحث البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها.