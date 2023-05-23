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تم إصدارها لمقاول المشروع لاستكمال الأعمال

إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي
المواطن - فريق التحرير

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قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع بإصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي، وذلك تزامناً مع الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية الرواق السعودي والتي شرفت الرئاسة بتدشين التسمية والإعلان عنها على مبنى مشروع توسعة المطاف.

لصالح مقاول المشروع

وبين مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن أول رخصة عمل بمشروع الرواق السعودي قد تم إصدارها لمقاول المشروع لاستكمال بعض الأعمال.

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وأوضح بأنه سيتم اعتماد المسمى الجديد لكافة رخص الأعمال الصادرة لصالح مشروع الرواق السعودي.

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تطلعات القيادة

واختتم القرشي أن هذه الأعمال تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس, وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل وأجود الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.

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