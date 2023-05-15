إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “DRAGON” إلى ميناء جدة الإسلامي بهدف خدمة الحركة التجارية وتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم.

تحسين تصنيف المملكة

ويأتي ذلك تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي بتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، ومبادراتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

وتُسهم الخدمة الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من الأول من مايو 2023 في تأكيد المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي إقليميُا وعالميًا، وإبراز التطورات التي أسهمت في زيادة معدل كفاءته التشغيلية، ما أدى إلى فوزه بجائزة “أفضل ميناء في عام 2022” في القمة العالمية للشحن الأخضر بروتردام، وحصوله على المركز الثامن في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

ربط بالموانئ العالمية

وتربط خدمة الشحن “DRAGON” ميناء جدة الإسلامي بموانئ جنوب أوروبا، وشرق آسيا مروراً بميناء سنغافورة بعدد 12 سفينة تصل سعتها إلى 15 ألف حاوية قياسية، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص تجارية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وأحرزت المملكة أعلى تقدم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بتسجيل “71.33” نقطة للربع الرابع لعام 2022م ضمن تقرير “UNCTAD” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر لموقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض، وأحدث الممكنات التشغيلية التي مكنته من تعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م نحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.