Icon

لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة Icon تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي Icon الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال Icon عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تربطه بموانئ جنوب أوروبا وشرق آسيا

إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “DRAGON” إلى ميناء جدة الإسلامي بهدف خدمة الحركة التجارية وتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم.

تحسين تصنيف المملكة

ويأتي ذلك تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي بتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، ومبادراتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

قد يهمّك أيضاً
المرور السري بالمرصاد للمخالفين والمتهورين بالرياض

المرور السري بالمرصاد للمخالفين والمتهورين بالرياض

ضبط مواطن اتخذ منزلًا مجهزًا بالكاميرات وكرًا لترويج الشبو بالباحة

ضبط مواطن اتخذ منزلًا مجهزًا بالكاميرات وكرًا لترويج الشبو بالباحة

وتُسهم الخدمة الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من الأول من مايو 2023 في تأكيد المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي إقليميُا وعالميًا، وإبراز التطورات التي أسهمت في زيادة معدل كفاءته التشغيلية، ما أدى إلى فوزه بجائزة “أفضل ميناء في عام 2022” في القمة العالمية للشحن الأخضر بروتردام، وحصوله على المركز الثامن في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

قد يهمّك أيضاً
فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

ربط بالموانئ العالمية

وتربط خدمة الشحن “DRAGON” ميناء جدة الإسلامي بموانئ جنوب أوروبا، وشرق آسيا مروراً بميناء سنغافورة بعدد 12 سفينة تصل سعتها إلى 15 ألف حاوية قياسية، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص تجارية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وأحرزت المملكة أعلى تقدم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بتسجيل “71.33” نقطة للربع الرابع لعام 2022م ضمن تقرير “UNCTAD” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر لموقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض، وأحدث الممكنات التشغيلية التي مكنته من تعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م نحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
السعودية اليوم

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

السعودية اليوم
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة...

السعودية اليوم
ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم
السعودية اليوم

ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين...

السعودية اليوم
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
السعودية اليوم

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد...

السعودية اليوم
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
السعودية اليوم

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود...

السعودية اليوم
سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا
العالم

سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

العالم
شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
صحة وطب‎

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية...

صحة وطب‎