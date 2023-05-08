إطلاق تطبيق فعاليات السعودية بنسخته الثانية

أطلق المركز الوطني للفعاليات تطبيق “فعاليات السعودية” Saudi Events بنسخته الثانية لتسهيل وسرعة وصول الزوار إلى مواقع الفعاليات.

وتم إضافة صفحة مخصصة في التطبيق لتقويم فعاليات جدة، وذلك لتمكين جميع الزوار من الاطلاع على كافة فعاليات تقويم فعاليات جدة 2023 والتي تشمل العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

منصة شراء التذاكر

وتتميز هذه النسخة من التطبيق بدمج منصة شراء التذاكر، حيث إن الزائر ينهي عملية شراء التذاكر من داخل تطبيق فعاليات السعودية.

كما يتوفر التطبيق في الآب ستور وجوجل بلاي، ويمكن للزوار تحميله والاطلاع على كافة تفاصيل الفعاليات المختلفة التي ينظمها المركز الوطني للفعاليات، بما في ذلك مواعيد وأماكن الفعاليات وتفاصيل البرامج والأنشطة المختلفة التي سيتم تنظيمها.

خيار أمثل

ويعتبر هذا التطبيق الخيار الأمثل للزوار الذين يرغبون في الاطلاع على جميع فعاليات تقويم جدة ٢٠٢٣، الذي من خلاله يمكنهم تصفح جميع الفعاليات والتحقق من توفر المواعيد والتفاصيل، واختيار الفعاليات التي يرغبون في حضورها والتي تناسب اهتماماتهم وأوقاتهم.