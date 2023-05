إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في مينامار إلى 410 على الأقل، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في مينامار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحفي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار: يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلاً في القرية، موضحًا: سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف اسمه خوفًا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار.

