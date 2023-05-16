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سقوط العشرات من الضحايا

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في مينامار إلى 410 على الأقل، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

أقوى عاصفة منذ عقد

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في مينامار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحفي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار: يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلاً في القرية، موضحًا: سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

لقطات ترصد أجواء الرعب بسبب إعصار موكا في مينامار

حصيلة القتلى

ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف اسمه خوفًا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار.

من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار في وقت سابق، الإثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.

ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.

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