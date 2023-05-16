إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في مينامار إلى 410 على الأقل، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

أقوى عاصفة منذ عقد

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في مينامار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

Landfall visuals of Cyclone Mocha from sittwe, Myanmar 🇲🇲 TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/7TDXlbdcwu — Disaster News (@Top_Disaster) May 14, 2023

وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحفي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار: يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلاً في القرية، موضحًا: سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

حصيلة القتلى

ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف اسمه خوفًا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار.

If you don’t like climate protesters’ tactics, wait till you learn about nature’s tactics.#CycloneMocha pic.twitter.com/OHgGOTHSoL — Jack Lowe (@MrJackLowe) May 14, 2023

من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار في وقت سابق، الإثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.

ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.