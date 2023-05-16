إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

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ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في مينامار إلى 410 على الأقل، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.
Communication tower collapsed at #sittwe #myanmar #Cyclone #Mocha #Mocha_cyclone #CycloneAlert pic.twitter.com/62l8NS7UJMقد يهمّك أيضاً
— Shah (@adnan_shah) May 14, 2023
ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في مينامار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.
Landfall visuals of Cyclone Mocha from sittwe, Myanmar 🇲🇲
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— Disaster News (@Top_Disaster) May 14, 2023
وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحفي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار: يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلاً في القرية، موضحًا: سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.
ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف اسمه خوفًا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار.
If you don’t like climate protesters’ tactics, wait till you learn about nature’s tactics.#CycloneMocha pic.twitter.com/OHgGOTHSoL
— Jack Lowe (@MrJackLowe) May 14, 2023
من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في مينامار في وقت سابق، الإثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.
ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.