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الوضع كان خطيرًا ولا نعلم ماذا نفعل

إيرانية: السعودية كانت أملنا بمغادرة السودان

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
إيرانية: السعودية كانت أملنا بمغادرة السودان
المواطن - فريق التحرير

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روت فتاة إيرانية، الحالة التي كانت تمر بها خلال تواجدها في السودان إثر الأزمة الأخيرة، معربة عن سعادتها بعد إجلاء الإيرانيين من السودان إلى المملكة.

كنا نتمنى المساعدة

وأضافت الفتاة الإيرانية في تصريحات لقناة الإخبارية، عندما كنا في السودان.. الوضع كان خطيرًا ولا نعلم ماذا نفعل لأنه لا توجد سفارة لإيران في السودان، وكنا نتمنى المساعدة”.

واسترسلت: “وعندما سمعت ما تقوم به المملكة من أجل المواطنين الإيرانيين.. نحن ممتنون لها، كانت هي أملنا بمغادرة السودان، كنا خائفين من الموت، كنا في خطر بسبب هذه الحرب، ولحسن الحظ نحن في أمان الآن”.

واختتمت بقولها: “كل شيء جيد، تمكن من النوم في فندق، وكذلك أثناء الرحلة البحرية الطويلة، والمبيت، وها نحن الآن منتعشون، ولدينا الطاقة والقدرة، ولإكمال رحلتنا إلى إيران”.

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