إيرانية: السعودية كانت أملنا بمغادرة السودان

روت فتاة إيرانية، الحالة التي كانت تمر بها خلال تواجدها في السودان إثر الأزمة الأخيرة، معربة عن سعادتها بعد إجلاء الإيرانيين من السودان إلى المملكة.

فيديو | مواطنة إيرانية: كنا خائفين ووضعنا خطير للغاية في السودان ولا نعلم حينها ماذا سنفعل وسمعنا ما تقوم به السعودية واستنجدنا بهم ونحن الآن في أمان وفي غاية السعادة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/jbdez1bfKG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023

كنا نتمنى المساعدة

وأضافت الفتاة الإيرانية في تصريحات لقناة الإخبارية، عندما كنا في السودان.. الوضع كان خطيرًا ولا نعلم ماذا نفعل لأنه لا توجد سفارة لإيران في السودان، وكنا نتمنى المساعدة”.

واسترسلت: “وعندما سمعت ما تقوم به المملكة من أجل المواطنين الإيرانيين.. نحن ممتنون لها، كانت هي أملنا بمغادرة السودان، كنا خائفين من الموت، كنا في خطر بسبب هذه الحرب، ولحسن الحظ نحن في أمان الآن”.

واختتمت بقولها: “كل شيء جيد، تمكن من النوم في فندق، وكذلك أثناء الرحلة البحرية الطويلة، والمبيت، وها نحن الآن منتعشون، ولدينا الطاقة والقدرة، ولإكمال رحلتنا إلى إيران”.