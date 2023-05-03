إيطاليا تنجح في اعتقال 100 شخص من المافيا الأخطر بالعالم

قال مدعون عامون ألمانيون وسلطات شرطة في البلدين إن الشرطة في إيطاليا وألمانيا ألقت القبض على أكثر من 100 شخص يوم الأربعاء في حملة على جماعة الجريمة المنظمة الإيطالية ندرانجيتا، المافيا الأخطر بالعالم.

أكبر الشبكات الإجرامية

ندرانجيتا لها جذورها في المنطقة الجنوبية من كالابريا، وتجاوزت كوزا نوسترا لتصبح أقوى مجموعة مافيا في البلاد، وواحدة من أكبر الشبكات الإجرامية في العالم.

وقالت السلطات الألمانية إن الاعتقالات جزء من تحقيق منسق أجراه محققون في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

والمتهمون متهمون بغسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال وتهريب المخدرات والمافيا والجمعيات الإجرامية وحيازة الأسلحة والاتجار بها.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إن شرطة الكارابينيري نفذت 108 عملية اعتقال في مدن مختلفة في أنحاء البلاد في تحقيق في مدينة ريجيو كالابريا الجنوبية، واحتُجز 15 شخصًا آخر بناء على أوامر من الشرطة في ميناء جنوة الشمالي الغربي، كما اعتقلت الشرطة الألمانية عشرات المشتبه بهم في مداهمات في الصباح الباكر.

تحقيق استمر 3 سنوات

وقالت شرطة ولاية بافاريا إن الاعتقالات كانت نتيجة أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق أطلق عليه اسم عملية يوريكا، وقالت إن محققين إيطاليين وبلجيكيين يعتقدون أن الجماعة الإجرامية قامت بتهريب ما يقرب من 25 طنًا من الكوكايين بين أكتوبر 2019 ويناير 2022 ونقل أكثر من 22 مليون يورو (24.2 مليون دولار) من كالابريا إلى بلجيكا وهولندا وأمريكا الجنوبية.