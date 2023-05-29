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بعد طرده أمام التعاون

إيقاف كريستيان جوانكا 4 مباريات

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
إيقاف كريستيان جوانكا 4 مباريات
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها ضد نجم فريق الشباب، كريستيان جوانكا، بعد طرده في مواجهة التعاون.

الانضباط توقف كريستيان جوانكا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بثلاثية دون رد، وشهدت طرد كريستيان جوانكا عند الدقيقة 60.

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جوانكا
جوانكا – المصدر @AlShababSaudiFC

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي، إلى أن كريستيان جوانكا حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة الشباب ضد التعاون، وذلك وفقًا لما رود في تقرير حكم اللقاء.

وقررت إيقاف كريستيان جوانكا لمدة 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، وذلك بعدما خالف المادة (29-1-1) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، كما ألزمته بدفع غرامة مالية تُقدر بـ40 ألف ريال، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

جوانكا
جوانكا – المصدر spl

الشباب يُلاقي ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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