قمة جدة تنعش الآمال العربية لإنهاء صراعات وأزمات المنطقة الهلال يزاحم الشباب على المركز الثالث بـ دوري المحترفين السعودي احتضان السعودية للقمة العربية يدعم موقف العرب الثابت تجاه فلسطين استخراج كرات مغناطيسية من أمعاء رضيع روسي موعد مباراة ضمك ضد الهلال والقنوات الناقلة 54 قتيلًا وتدمير 185 ألف مبنى بميانمار جراء الإعصار فوز ثمين لـ إشبيلية ضد يوفنتوس ويصعد لمواجهة روما لحظة تطاير الكراسي وحاويات القمامة بتركيا مايكروسوفت تكشف عن النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي روما يصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي
يسهم انعقاد الدورة الـ32 للقمة العربية في المملكة في تأكيد الموقف العربي الثابت تجاه ادانة الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وفي ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها فلسطين مؤخرًا من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين، كانت المملكة تتابع ببالغ القلق وتدين هذا الاقتحام السافر، كما عبرت عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.
وجددت المملكة التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وتعد القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بصفة خاصة، وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية، والمحافظة على قضايا العرب والوحدة العربية ومصيرها المشترك، لذا عملت الدبلوماسية السعودية تحت مظلة الجامعة العربية التي تجمع العرب على تنسيق المواقف بينها؛ وعلى الدفاع عن مصالح الأعضاء المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبذلت جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي.
واستضافت المملكة بمدينة الظهران في 15 إبريل 2018م أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تسمية القمة بـ قمة القدس، وقال حينها: ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.
وتأتي استضافة المملكة للقمة العربية الحالية في دورتها الـ 32 امتدادًا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة، على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استضافت المملكة خلال العام الماضي قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الولايات المتحدة والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.
فيديو | وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/cF6Ye1r6rf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023