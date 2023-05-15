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يتابعها هواة الفلك وتعرف بظاهرة الظل الصفري

اختفاء ظل الكعبة المشرفة بعد 13 يومًا

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
اختفاء ظل الكعبة المشرفة بعد 13 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صور ومقاطع فيديو متداولة لقطات لما يعرف بيوم الظل الصفري، وهي ظاهرة اختفاء ظل الاشياء، ولا تحدث إلا في المناطق الاستوائية وشبه المدارية.

يوم الظل الصفري

وفي يوم الظل الصفري، لا يكون هناك ظل للأجسام عند الظهر، عندما تكون الشمس في ذروتها بالضبط.

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ووفقًا لتقارير ودراسات، يحدث يوم الظل الصفري مرتين في السنة للأماكن بين +23.5 و-23.5 درجة من خطوط العرض، والتواريخ ستكون مختلفة بالنسبة لمختلف الأماكن على الأرض.

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وتنشأ هذه الظاهرة عندما يصبح انحدار الشمس مساويًا لخط العرض للمكان، فعندما تعبر الشمس عند خط الطول المحلي، ستسقط أشعة الشمس عمودية تمامًا على الأجسام على الأرض ولا يمكن للمرء أن يلاحظ أي ظل لها.

اختفاء ظل الكعبة

وتحدث هذه الظاهرة في المملكة أيضًا ويتابعها هواة الفلك عندما تتعامد الشمس فوق الكعبة، حيث تكون الشمس عمودية فوقها فيختفي ظل الكعبة المشرفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل. وستحدث هذه الظاهرة على الكعبة يوم 28 مايو، أي بعد 13 يومًا.

القلم في بونه الهندية

الأعمدة والسيارات بماليزيا

 

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