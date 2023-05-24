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تزايد التوقعات بتخفيضات جديدة لإنتاج أوبك+

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف “أوبك+” بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

صعود العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1% إلى 77.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا أو 1.18% إلى 73.77 دولار للبرميل.

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وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء انخفاضًا حادًا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

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تراجع مخزونات الخام الأمريكي

ونقلت مصادر من السوق عن المعهد أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو/أيار، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

في غضون ذلك بدأت بعض دول تحالف “أوبك+” هذا الشهر في تنفيذ تخفيضات للإنتاج. وتزايدت المخاوف من احتمال إعلان المزيد من الخفض بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، متألمين ودعاهم إلى الحذر.

تخفيضات الإنتاج

واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها ومن بينهم روسيا قد يفكرون في إعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع سيعقد في الرابع من يونيو/حزيران.

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