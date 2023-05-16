ارتفاع نسبة المقبلين على العلاج من الإدمان لـ 60 ٪ بالمملكة

ارتفعت نسبة الشباب السعوديين المقبلين على العلاج من إدمان المخدرات لـ 60 ٪، وفقًا لما أفادت به قناة “العربية”.

يأتي ذلك وسط جهود المملكة المتواصلة في مواجهة مروجي ومهربي المخدرات بحزم، مع إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وتوعية الشباب والأسر بخطر هذه الآفة التي تهدد المجتمع.

ضربات للمروجين

وفي وقت سابق، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تأتي بدعم وتوجيهات وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحقق ولله الحمد نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنها ما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة.

وشدد على أن هذه الحملة ستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شباب المملكة أو يعبثوا بالأمن بأي شكل من الأشكال.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.