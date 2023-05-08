استمرار أمطار جازان وعسير والباحة حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان وعسير والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن الحالة المطرية تؤثر في منطقة جازان على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول.

ونبه المركز من تأثر الحالة المطرية في الباحة على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول تساقط البرد.

فيما تؤثر الحالة الجوية بمنطقة عسير على أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وبلقرن، وتنومة، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، وبيشة وتثليث، وطريب،مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول وتساقط البرد.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.