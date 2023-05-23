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استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من السعودية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح طقس العرب، أن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة الآن بسحب ركامية، تحديدًا شمال شرق جازان ومرتفعات عسير وبعض أجزائها الساحلية، بالإضافة إلى أجزاء من الباحة وشرق مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة، تصحب بحدوث الرعد أحيانًا.

سحب ركامية

ولفت طقس العرب إلى أن ذات الصور تشير إلى امتداد السحب الركامية الممطرة لأجزاء عِدّة من غرب منطقة الرياض إداريًّا وجنوب غرب القصيم.

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وتابعت: كما تشهد أنحاء مُتفرقة من شمال غرب المملكة هطول أمطار مُتفرقة مصحوبة بالرعد أحيانًا بحمد الله.

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أمطار متفاوتة

وفي وقت سابق اليوم، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على المرتفعات الجبلية مع حبات برد على عدة مناطق.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال الشرقية وشرق مكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة والقصيم، تمتد إلى الإمارات وعُمان واليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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