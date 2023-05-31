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بعد اختبارهما وانتهاء الصيانة الوقائية

اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج
المواطن - واس

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، عن جاهزية قطار “الحرمين السريع” و قطار “المشاعر المقدسة” لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، بكل سهولة ويسر؛ حيث تم تسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم، حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.

اختبار القطارات

وأشارت “سار”، إلى جاهزية قطار المشاعر واكتمال عمليات الصيانة الوقائية واختبار القطارات والمحطات، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة؛ لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، وينتظر أن يجري قطار المشاعر المقدسة أكثر من ألفي رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى عبر 17 قطاراً.

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وتحرص “سار”، على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، طوال أيام مناسك الحج، من خلال قطاري “الحرمين” و”المشاعر”، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تسخير كافة الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسهولة.

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