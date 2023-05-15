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بعد تعادل جدة والفيصلي

الأخدود يتأهل لدوري روشن السعودي

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
الأخدود يتأهل لدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود التأهل إلى منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي 2023/ 2024، بعد تعادل جدة والفيصلي.

تعادل جدة والفيصلي

وانتهت، قبل قليل، مباراة جدة والفيصلي التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري يلو، فيما وصل رصيد جدة إلى 34 نقطة في المركز الـ15.

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جدة والفيصلي
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

تأهل الأخدود

وتأكد صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود إلى دوري روشن السعودي رسميًّا، قبل خوضه مباراته المقبلة ضد القيصومة، ليلحق بالنادي الأهلي الذي خطف أولى بطاقات التأهل.

الأخدود
لاعبو الفريق – المصدر @FDL_KSA

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري يلو، وهي النقاط التي لن يتمكن الفيصلي من الوصول إليها بعد تعادله اليوم.

وأصبحت آمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم صاحب الـ61 نقطة، والرياض صاحب المركز الرابع برصيد 59 نقطة كبيرة في التأهل إلى دوري روشن السعودي، فيما تضاءلت حظوظ الفيصلي.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

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