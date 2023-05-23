الأرجنتين تدعم ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030

أعلنت جمهورية الارجنتين دعمها لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي، مؤكدة ان الرياض ستكون مكانًا مثاليًا لتنظيم الحدث.

العلاقات مع الأرجنتين

ويعكس القرار متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة والأرجنتين، حيث تربطهما شراكة ضمن مجموعة العشرين وجهود مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدار أشهر وتتنافس خلاله دول العالم على عرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعية والتجارية والفكرية والثقافية.

ملف السعودية

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض – مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس مدن في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضم بجانب المملكة العربية السعودية (الرياض)، كلاً من كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم وعرض أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.