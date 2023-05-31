الأمر بالمعروف بالرياض يشارك بملتقى “أمان للتوعية بأضرار المخدرات”

تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارتي التوعية والتوجيه، والعلاقات العامة والإعلام، بمعرض حوى البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، مع الجهات الحكومية والأمنية والأهلية في ملتقى “أمان للتوعية بأضرار المخدرات”، المقام بثانوية العارض بالرياض، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية وتوزيع المواد التوعوية التي تصدرها الرئاسة العامة.

ملتقى “أمان للتوعية بأضرار المخدرات”

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن البرنامج يهدف لبيان الحكم الشرعي لتحريم المسكرات والمخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع، وإظهار جهود المملكة في محاربتها، وإسهاماً من الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، وتحقيق الهدف الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمكافحة هذا الداء العضال، مؤكداً أنها تأتي بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.